Війська РФ артилерією накрили селище на Миколаївщині: Одна людина загинула, п'ятеро поранені

06 серпня 2022, 17:24

Війська РФ артилерією накрили селище на Миколаївщині: Одна людина загинула, п'ятеро поранені

Внаслідок обстрілу російськими військами з артилерії Березнегуватого загинула жінка. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, обстріли фіксуються майже по всій лінії зіткнення вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

У Березнегуватому загинула пенсіонерка — вона все життя працювала медсестрою. Ще п'ятьох людей поранено.

Раніше повідомлялося, що близько 03:30 російські війська атакували Миколаїв. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста.

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