Війська РФ артилерією накрили селище на Миколаївщині: Одна людина загинула, п'ятеро поранені

Внаслідок обстрілу російськими військами з артилерії Березнегуватого загинула жінка. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.



За її словами, обстріли фіксуються майже по всій лінії зіткнення вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.



У Березнегуватому загинула пенсіонерка — вона все життя працювала медсестрою. Ще п'ятьох людей поранено.



Раніше повідомлялося, що близько 03:30 російські війська атакували Миколаїв. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста.