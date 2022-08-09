Окупанти обстріляли Нікополь 120 реактивними снарядами — Дніпропетровська ОВА

Російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Синельниківський. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, вночі окупанти обстріляли Нікополь із «Градів» тричі, запустивши по місту загалом 120 реактивних снарядів. Резніченко повідомив, що російські снаряди руйнували в регіоні житлові будинки, цеха підприємств, майстерні, адміністративні приміщення та автомобілі. Він зазначив, що через обстріл постраждав працівник одного із підприємств, його госпіталізували з переломом.

Також під удар потрапив Синельниківський район Дніпропетровської області. Як повідомив Валентин Резніченко, у Великомихайлівській громаді зруйновано житло, попередньо обійшлося без постраждалих.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що 8 серпня російські війська вдарили снарядами по приватній пасиці і зруйнували у місті будинок.