«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло двоє людей. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Повідомляється, що двоє цивільних осіб загинули у Кіровському районі Донецька.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості зазнали 20 мирних жителів у Кіровському, Київському, Петрівському, Куйбишевському районах Донецька, а також у Зайцевому.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинуло двоє людей, ще шість були поранені.



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