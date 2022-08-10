Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб

Внаслідок вибухів поблизу Новофедорівки в окупованому Криму одна людина загинула, кількість постраждалих збільшилася до 14. Про це повідомив призначений окупантами «голова» Криму Сергій Аксьонов.



«Очільник» Криму запевняє, що всім постраждалим було надано лікарську допомогу.



«Організовано роботу міжвідомчого штабу, до ліквідації наслідків уже залучено понад 400 осіб та 100 одиниць техніки. Упродовж тижня силами депутатського корпусу республіки буде мобілізовано ще понад 100 осіб», — заявив Аксьонов.



За його словами, до кінця завтрашнього дня оцінюватимуть збитки, і лише потім розпочнуть розбір завалів.



«У пункті тимчасового розміщення знаходяться 252 особи», — повідомив «очільник» Криму.



За його словами, у населених пунктах Михайлівка та Новофедорівка визнані постраждалими 62 багатоквартирні будинки, 20 комерційних об'єктів, по приватних будинках триває обхід.



Людям обіцяють виплатити компенсації.



«Принцип буде такий, як і у разі підтоплень — по десять, 50 і 100 тисяч рублів», — заявив Аксьонов.

Раніше повідомлялося, що вчора в Криму сталися вибухи в селищі Новофедорівка в районі військового аеродрому.



У Міноборони Росії заявили, що на аеродромі «Сакі» відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Стверджувалося, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.



Пізніше підконтрольний РФ «МОЗ» Криму повідомив про п'ятьох постраждалих, зокрема дитину. Їх доправили до лікарні. А «голова» Криму Аксьонов уточнив, що одна людина загинула.



Аеродром «Саки» в районі Новофедорівки — один з ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.