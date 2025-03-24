Двоє людей загинули через російські удари по Донецькій області

Учора в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, одного поранено. Фото: Донецька обласна прокуратура

Двоє людей загинули і один дістав поранень внаслідок чергових атак російських окупантів на Донеччині. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.

Зазначається, що 23 березня війська РФ вдарили, ймовірно, із РСЗВ «Смерч» по селищу Донецьке Миколаївської громади.

«Влучання сталося поблизу багатоквартирного будинку. Внаслідок обстрілу за місцем проживання загинув 46-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

Також під прицілами супротивника вкотре опинилася житлова забудова Покровська. Під час атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також дістав тілесних ушкоджень чоловік 69 років — у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

Тип використаної зброї встановлюється, зазначили у прокуратурі.