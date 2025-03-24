Українські підлітки в окупації таємно читають рідну літературу

В окупації таємно читають українську літературу. Фото: ШІ

На тимчасово окупованих територіях України підлітки організували підпільний книжковий клуб, де вивчають українську літературу. Вони збираються невеликими групами, перевіряючи перед цим вікна та двері, щоб уникнути доносів.



Британське видання The Guardian назвало цей клуб «одним із найнебезпечніших у світі». За словами 17-річної Марійки (ім'я змінено), в її рідному місті окупаційна влада вилучила та знищила українські книжки з бібліотек.



Знайти літературу рідною мовою стало практично неможливо, тому підлітки читають онлайн-видання і потім стирають історію браузера, щоб не потрапити під репресії.



За вивчення української мови в окупації можна отримати тюремний строк, а батьків, які дозволяють дітям навчатися за українською програмою, можуть позбавити батьківських прав. Окупанти замінюють українські символи портретами Путіна, а в шкільних підручниках розповідають лише про «велику Росію».



Одним з улюблених творів підпільного клубу є поезія Лесі Українки, особливо її драматична поема «Бояриня». Підлітки вважають, що, навіть перебуваючи під окупацією, важливо зберігати українську культуру та ідентичність, щоб протистояти спробам Росії стерти українську історію.

У тимчасово окупованому Донецьку студентів лякають відрахуванням за прослуховування української музики.