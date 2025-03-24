Слов'янськ зазнав атаки безпілотників

У неділю ввечері, 23 березня, Слов'янськ вкотре зазнав російської атаки. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської воєнної адміністрації (МВА) Вадим Лях.
«Вчора увечері у Слов'янську знову було гучно. Близько 21:00 місто зазнало російського обстрілу БПЛА», — написав голова МВА на своїй сторінці у Фейсбуці.
Зазначається, що удар припав в асфальтове покриття у мікрорайоні Цегляний.
«На щастя, без постраждалих», — повідомив Вадим Лях.
Нагадаємо, внаслідок російських атак по Донецькій області 23 березня одна людина загинула в селищі Донецьке Миколаївської громади, ще одна — у Покровську.
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