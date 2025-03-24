Слов'янськ зазнав атаки безпілотників

Увечері 23 березня місто Слов'янськ Донецької області було атаковано БПЛА. Ілюстративне фото

У неділю ввечері, 23 березня, Слов'янськ вкотре зазнав російської атаки. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської воєнної адміністрації (МВА) Вадим Лях.

«Вчора увечері у Слов'янську знову було гучно. Близько 21:00 місто зазнало російського обстрілу БПЛА», — написав голова МВА на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що удар припав в асфальтове покриття у мікрорайоні Цегляний.

«На щастя, без постраждалих», — повідомив Вадим Лях.

Нагадаємо, внаслідок російських атак по Донецькій області 23 березня одна людина загинула в селищі Донецьке Миколаївської громади, ще одна — у Покровську.