ЗСУ показали інструкцію із самогубства у солдата РФ

Черговий військовий РФ вчинив самогубство через поранення. Фото: кадр із відео

Що таке честь для російського солдата? Не каяття за свої гріхи й не спроба змінитися або еволюціонувати в людину. Відповідь на це питання показали бійці 18-ї Слов'янської бригади в опублікованому відео.



На кадрах видно, як поранений російський піхотинець, лежачи без сил на землі, направляє автомат собі в голову і стріляє прямо в обличчя.



У нього знайшли пом'ятий папір з інструкцією щодо самоліквідації. У ній говориться, що «щоб зберегти свою честь» і миттєво померти, слід цілитись у критичні ділянки голови: скроню, підборіддя чи чоло.

Інструкція із самоліквідації солдата РФ. Фото: кадр із відео

Наприкінці цієї «інструкції» надруковано: «Пам'ятай, ти воїн великої Росії. Твоя честь — у твоїй вірності до кінця».