У Краснодарському краї РФ через атаку дрона пошкоджено залізничну станцію

Залізнична станція в Краснодарському краї Росії зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника. Ілюстративне фото

Залізнична станція «Кавказька» у Кропоткіні Краснодарського краю пошкоджена внаслідок нічної атаки БПЛА, в адміністративній будівлі вибиті вікна. Про це свідчать відео очевидців, пише видання ASTRA.

Зазначається, що вночі 24 березня жителі Кропоткіна чули вибух, у Міноборони РФ прозвітували про збиття за ніч одного безпілотника над регіоном.

Загалом, за даними військового відомства Росії, за ніч сили ППО знищили 28 безпілотників: по 12 — над Брянською та Ростовською областями, два — над анексованим Кримом та по одному над територією Краснодарського краю та акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, 19 березня у станиці Кавказька під Кропоткіним Краснодарського краю РФ після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза. У цьому ж районі знаходиться нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» Каспійського Трубопровідного Консорціуму, яка була виведена з ладу атакою від 17 лютого 2025 року, повідомляла сама компанія.