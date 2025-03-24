За добу війська РФ 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені

Протягом минулої доби війська окупаційної армії РФ 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 24 березня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Покровський район. У Покровську 1 особа загинула та 1 поранена, у Родинському пошкоджено будинок. У Малинівці Гродівської громади зруйновано 3 будинки, 5 пошкоджено.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок та лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено 13 приватних будинків, лінію електропередач та газопровід; у Марковому поранено людину, пошкоджено будинок. У селищі Донецьке Миколаївської громади загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок та газопровід.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 8 дітей, повідомив начальник ОВА.
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