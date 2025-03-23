На окупованій Донеччині зростає смертність серед літніх людей — «Жовта Стрічка»

На окупованій території Донецької області зросла смертність серед літніх людей — окупанти списують це на «вік». Про це повідомляє рух «Жовта Стрічка».



Активісти руху опору зазначають, що в так званій «ДНР» стрімко зростає смертність серед людей похилого віку. Медики, які залишаються в містах, пояснюють це гострою нестачею життєво необхідних ліків — особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями, діабетом і гіпертонією.



Окупаційна влада проблему не визнає. В офіційних звітах причини смерті вказуються як «вік», «старість» або «загострення хронічних захворювань» — розмиті формулювання без конкретики.



«Нещодавно померла сусідка — 66 років. У свідоцтві про смерть написали "старість", хоча фактично вона загинула через зневоднення та антисанітарію. Жінка страждала на важкий артрит, жила сама і не могла щодня спускатися з 12-го поверху, щоб отримати воду. А з крана води в нас немає з вересня 2023 року», - розповідають місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що діабетики у Маріуполі не отримають інсулін за відсутності паспорта РФ.