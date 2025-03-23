Росія та Україна проведуть переговори за посередництва США

У Саудівській Аравії США проведуть роздільні переговори з представниками Росії та України, інформує американське видання New York Times.



У центрі обговорення — припинення атак на енергетичну інфраструктуру та безпека судноплавства в Чорному морі.



Переговори стартують 24 березня: спочатку американські посланці зустрінуться з українською делегацією, а наступного дня — з російською. Київ представить міністр оборони Рустем Умеров, а Москву — дипломат Григорій Карасін і радник глави ФСБ Сергій Бєседа.



За даними джерел, США прагнуть досягти 30-денного перемир'я, однак позиції сторін залишаються далекими від компромісу.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявляв, що російсько-американські переговори про припинення вогню в Україні відбудуться 23 березня в Саудівській Аравії.