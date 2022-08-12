В окупованій Горлівці – пожежа на території хімічного заводу

В окупованій Головці горить територія заводу «Стірол». Пожежа виникла внаслідок обстрілу. У мережі з'явились перші відео очевидців.



Голова окупаційної адміністрації Іван Приходько повідомляє, що спалахнув склад із будматеріалами на території підприємства, горить руберойд, через що жителі Горлівки бачать чорне задимлення. Наразі загоряння ліквідують рятувальники. Хімічної загрози для населення немає, твердить Приходько.

До початку бойових дій у 2014 році «Стирол» був одним із найбільших виробників мінеральних добрив у Європі.



«Стирол» належить компанії Ostchem українського олігарха Дмитра Фірташа. Після початку бойових дій у компанії заявили про втрату контролю над підприємством.



В 2018 році в «ДНР» оголосили про намір запустити «Стирол», проте пізніше від цієї ідеї відмовилися.

Про плани запуску допоміжних цехів «Стиролу» у «ДНР» говорили ще у листопаді 2020 року. Підприємство недоотримує фінансування, а робітникам не виплачуються зарплати.



У листопаді 2021 року угруповання «ДНР» запустило роботу двох цехів заводу «Стирол» в окупованій Горлівці.