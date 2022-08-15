Троє мешканців Донеччини загинули та 13 поранені внаслідок обстрілів за добу

Троє мирних жителів Донецької області загинули, ще 13 поранено внаслідок обстрілу з боку російських військ за 14 серпня. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Зазначається, що смерті зафіксовано у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці.



Трьох людей було поранено в Бахмуті, двох — у Соледарі, по одній людині поранено в Мар'їнці, Авдіївці, Єлизаветівці, Білицькому, Новомихайлівці, Вугледарі, Опитному (Авдіївська громада) та в Опитному (Бахмутській громаді).

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