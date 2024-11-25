Ракета ATACMS вдарила по військовому аеродрому в Курській області РФ: є поранені

Вночі був атакований військовий аеродром у Курській області Росії. Скріншот відео

В результаті атаки ATACMS на військовий аеродром «Халіно» в Курській області поранено двох військовослужбовців. Про це сьогодні повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що 7 ракет ATACMS та 12 БПЛА атакували вночі Курську область. Як з'ясувало видання ASTRA, ракети збивалися: в районі Курська, Курчатова, села Миколаївка Курчатівського району, села 2-а Моква Курського району, села Олексіївка Жовтневого району, села Старкове Жовтневого району.

Також повідомляється, що як мінімум одна ракета атакувала військовий аеродром «Халіно», там поранень дістали 2 військовослужбовці, вони госпіталізовані. Пошкоджено приватний будинок, про пошкодження на аеродромі наразі невідомо.

Губернатор Курської області раніше повідомив: «Удар ЗСУ цієї ночі відбивали наші бійці ППО: збито 7 українських ракет і 7 БПЛА літакового типу».

Також навколовоєнний телеграм-канал Fighterbomber стверджує, що минулої ночі ЗСУ запустили 8 ATACMS і всі вони були випущені по аеродрому. Офіційно ця інформація на даний момент не підтверджена російською чи українською владою.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада у російській Калузі безпілотники атакували нафтобазу та оборонне підприємство.