Внаслідок російських обстрілів Донецької області загинула одна людина, шестеро поранені

Минулої доби, 5 травня, росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Яру, ще шестеро людей в області отримали поранення. Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни вбили 1 жителя Донбасу – у Часовому Яру. Ще 6 людей в області за добу зазнали поранень», — зазначив він.



Троє цивільних було поранено у Михайлівці, одна людина у Красногорівці, ще одна отримала поранення у Георгіївці.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині з моменту повномасштабного вторгнення склала 1954 особи вбитими, 4877 — пораненими.







Раніше в Донецькій області під російським обстрілом загинули троє мирних жителів. Двоє — у Покровську та один у Дружківці.