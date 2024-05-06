У Росії повідомили про загибель екіпажу Су-34. Про це заявив російський телеграм-канал про військову авіацію Fighterbomber.

«Сьогодні на цьому борту загинув найкращий екіпаж найкращого. Женя та Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули у бою, загинули як воїни», - написав Z-канал.

Водночас інший російський канал про авіацію «Воєвода мовить» написав, що два льотчики загинули в Африці. Там вони «надавали допомогу в навчанні персоналу так само, боролися з місцевим тероризмом». До поста він прикріпив фото навчально-бойового літака Л-39.

На даний момент незрозуміло, чи писали Z-канали про один і той самий випадок із загибеллю льотчиків або про різних.