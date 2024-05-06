Через атаку росіян у Сумській області знеструмлено понад 400 тисяч абонентів

Сьогодні вночі РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру в Сумській області, через що було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у Сумах та населених пунктах області. Про це повідомило міністерство енергетики.



«Також знеструмлювалися споживачі Харківської області. Станом на ранок частину споживачів вдалося частково під'єднати», — йдеться у повідомленні Міненерго.



У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт. Також на Донеччині окупанти РФ обстріляли територію одного з енергетичних об'єктів. Обійшлося без постраждалих.



Раніше стало відомо, що в результаті атаки росіян без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.