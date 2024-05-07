Повернення мами та бабусі колишньої військовополоненої. Фото: Лубинець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав на своїй сторінці в Telegram, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути маму та бабусю колишньої військовополоненої.



«Родина вже зустрічала світле свято Великодня разом на рідній землі. Однак цього могло не відбутися, бо росіяни погрожували не відпустити жінок, а ті все лишили й просто втекли звідти», — заявив Омбудсмен України.

Повернення мами та бабусі колишньої військовополоненої. Фото: Лубінець

Раніше Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Всесвітній день свободи преси (друку) нагадав, що Росія скоїла 589 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.



Нагадаємо, у російському полоні перебувають 28 тисяч громадян України. Пропонується створити коаліцію для повернення цивільних.