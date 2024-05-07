Рятувальники евакуювали чотирьох людей з прифронтового села Калинове

Евакуація з прифронтового Калинового: врятовано чотирьох людей. Фото: кадр із відео

Рятувальники евакуювали чотирьох людей із прифронтового села Калинове Покровського району, інформує ДСНС Донецької області.







«Рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" вивезли із зони активних бойових дій 4 мешканців села Калинове Покровського району до безпечнішого населеного пункту Донецької області», — повідомила пресслужба ДСНС.



Також минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації у Покровському районі восьми мешканцям. Співробітники ДСНС нагадали людям про необхідність виїжджати із зон бойових дій.



«Звертаємось до мешканців Донецької області! Життя – це найцінніший скарб, який має людина! Не ризикуйте – евакуюйтеся!», — додали у держслужбі з надзвичайних ситуацій.



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