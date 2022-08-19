З 1 вересня чоловікам можна буде виїхати з України у коротке відрядження. Що необхідно

Уряд з 1 вересня запускає в експериментальному режимі програму «Відрядження». Ця функція дозволить фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження співробітників, яким зараз такий виїзд заборонено. Про це повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Підготуйтеся до старту "є Відрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку», - написав він у Telegram.



Федоров додав, що середня зарплата у компанії має бути не менше 20 тисяч гривень і одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників, а термін відрядження не повинен перевищувати 7 днів.



За його словами, з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі » Дія» в кілька кліків.