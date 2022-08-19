С 1 сентября мужчинам можно будет выехать из Украины в короткую командировку. Что необходимо?

Правительство с 1 сентября запускает в экспериментальном режиме программу «єКомандировка». Эта функция позволит физлицам-предпринимателям и компаниям при соблюдении ряда условий отправить в краткосрочную заграничную командировку сотрудников, которым сейчас такой выезд запрещен. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Подготовьтесь к старту "єКомандировки": подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка», – написал он в Telegram.



Федоров добавил, что средняя зарплата у компании должна быть не менее 20 тысяч гривен и одновременно отправить в командировку предприятие сможет не больше 10% сотрудников, а срок командировки не должен превышать 7 дней.



По его словам, с 1 сентября оформить разрешение на выезд за границу можно будет на портале «Дия» в несколько кликов.