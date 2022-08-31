У Краматорську пораненим і тим, хто втратив житло, виплатять допомогу

У Краматорську виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру під час воєнного стану. Таке рішення ухвалили депутати на черговій сесії, повідомляє Краматорська міськрада.



«Матеріальна допомога виплачуватиметься коштом міського бюджету у розмірі 20 тисяч гривень у разі тяжкого поранення, п'ять тисяч гривень — іншого», — повідомили у міськраді.



Там пояснили, що рівень тяжкості визначатиметься на основі довідки лікарсько-консультативної комісії.



Крім того, ще одним рішенням депутати затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги городянам, чиє житло було зруйноване через військову агресію Росії проти України. Постраждалими визнаватимуть мешканців, зареєстрованих у місті Краматорську, житлові будинки (квартири) яких перебувають на території Краматорської територіальної громади, якщо вони пошкоджені або зруйновані.



«Розмір допомоги з міського бюджету визначатиметься спеціально створеною комісією, але її розмір не може перевищувати 50 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.