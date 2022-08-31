Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Краматорске раненым и потерявшим жилье выплатят помощь

31 августа 2022, 16:26

В Краматорске раненым и потерявшим жилье выплатят помощь

В Краматорске будут выплачивать единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера во время военного положения. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии, передает Краматорский горсовет.

«Материальная помощь будет выплачиваться за счет городского бюджета в размере 20 тысяч гривен в случае тяжелого ранения, пять тысяч гривен — другого», — сообщили в горсовете.

Там пояснили, что степень тяжести будет определяться на основе справки врачебно-консультативной комиссии.

Кроме того, еще одним решением депутаты утвердили порядок предоставления единовременной материальной помощи горожанам, чье жилье было разрушено из-за военной агрессии России против Украины. Пострадавшими будут признавать жителей, зарегистрированных в городе Краматорске, жилые дома (квартиры) которых находятся на территории Краматорской территориальной громады — если они повреждены или разрушены.

«Размер помощи из городского бюджета будет определяться специально созданной комиссией, но ее размер не может превышать 50 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Ракетный удар по Краматорску: Повреждены 12 пятиэтажек и аллеи в парке Пушкина

Еще по теме

Места
Краматорск
Прочее
Помощь Война раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
«ДНР»: В Макеевке при обстреле ранены трое заключенных
15:39
В Херсоне, Олешках и Новой Каховке слышали звуки взрывов
14:53
В оккупированном Рубежном извлекли из стихийных могил останки более 200 человек
14:17
«Год назад никто не думал»: Оккупанты перестраивают ПВО в Крыму для борьбы с украинскими беспилотниками
12:38
«ДНР»: На минах «Лепесток» подорвались 58 человек
11:59
Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших — СтратКом ВСУ
11:29
«ДНР»: Житель Донецка получил ранение в ходе обстрела
11:28
В оккупированной Горловке показали, насколько обмелел карьер
10:59
«ДНР» заявила, что в Новотроицком из-за обстрела погиб мирный житель, еще двое ранены
10:54
В оккупированном Бердянске — взрыв возле штаба организации «Мы вместе с Россией»
09:39
«ДНР» сообщила, сколько людей погибли от обстрелов за сутки
23:55
Массовые разрушения в Дружковке после обстрела — главное за день ►
17:53
«ДНР»: С начала суток обстрелами ранены десять человек, двое из них погибли
16:17
В Мариуполе оккупанты меняют пропускную систему для автомобилистов
15:00
Оккупанты отправляют колонны техники из Крыма в Херсонскую область
все новости
18:05
СБУ нашла связь Медведчука и Суркова, которые планировали силовой переворот в Украине
17:44
Министры иностранных дел ЕС дали «зеленый свет» пересмотру предоставления шенгенских виз россиянам
17:10
«ДНР»: В Макеевке при обстреле ранены трое заключенных
16:50
Шеринг авто и электронное пенсионное: В Минцифры рассказали об обновлении «Дії»
16:31
93% украинских беженцев планируют вернутся в Украину — опрос
16:26
В Краматорске раненым и потерявшим жилье выплатят помощь
16:25
Оккупанты обстреляли ферму в Запорожской области. Погибли два человека, убито около тысячи коров
15:48
В Донецкой ОВА назвали количество погибших за время войны детей
15:39
В Херсоне, Олешках и Новой Каховке слышали звуки взрывов
15:31
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
15:22
Более 600 медучреждений продолжают работать в оккупации и в зоне боевых действий
14:53
В оккупированном Рубежном извлекли из стихийных могил останки более 200 человек
14:40
Умерла пострадавшая в ходе вчерашнего обстрела Харькова, число жертв выросло до пяти
14:17
«Год назад никто не думал»: Оккупанты перестраивают ПВО в Крыму для борьбы с украинскими беспилотниками
14:10
Часть стран ЕС могут самостоятельно ограничить выдачу виз россиянам — СМИ
все новости
ВИДЕО
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
31 августа, 15:31
Ракетный удар по Краматорску: Повреждены 12 пятиэтажек и аллеи в парке Пушкина
31 августа, 11:54
В оккупированной Горловке показали, насколько обмелел карьер
31 августа, 11:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты