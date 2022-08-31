В Краматорске раненым и потерявшим жилье выплатят помощь

В Краматорске будут выплачивать единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера во время военного положения. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии, передает Краматорский горсовет.



«Материальная помощь будет выплачиваться за счет городского бюджета в размере 20 тысяч гривен в случае тяжелого ранения, пять тысяч гривен — другого», — сообщили в горсовете.



Там пояснили, что степень тяжести будет определяться на основе справки врачебно-консультативной комиссии.



Кроме того, еще одним решением депутаты утвердили порядок предоставления единовременной материальной помощи горожанам, чье жилье было разрушено из-за военной агрессии России против Украины. Пострадавшими будут признавать жителей, зарегистрированных в городе Краматорске, жилые дома (квартиры) которых находятся на территории Краматорской территориальной громады — если они повреждены или разрушены.



«Размер помощи из городского бюджета будет определяться специально созданной комиссией, но ее размер не может превышать 50 тысяч гривен», — говорится в сообщении.