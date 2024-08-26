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Головне за день: Масова атака по Україні. Евакуація з Костянтинівки

26 серпня 2024, 23:10

Головне за день: Масова атака по Україні. Евакуація з Костянтинівки

Суспільство

 На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: туди потрапила Костянтинівка.

У медзакладах тимчасової окупованої Луганської області майже не залишилося персоналу та ліків для пацієнтів. Все йде на потрібні російські загарбники. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Бойові дії

 Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Торецька Донецької області та в межах східних околиць цього населеного пункту. Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в містах Новогродівка, Залізне та селі Костянтинівка Донецької області. Також війська РФ просунулися поблизу сіл Новоторецьке, Михайлівка та Яснобродівка.

На Покровському напрямку російські війська спромоглися прорвати фортифікаційні зміцнення Сил оборони України в районі міста Новогродівка. Про це стало відомо з онлайн-карти фінського OSINT-проекту Black Bird Group, складеної на основі супутникових знімків.

Внаслідок масованої атаки РФ постраждали 15 областей України. Метою росіян знову стала енергетична інфраструктура, є пошкодження у низці регіонів. 26 серпня в Україні діятимуть екстрені відключення світла. Знеструмлено кілька об'єктів «Укрзалізниці» у різних регіонах України, виникли затримки у русі поїздів.

У Луцьку уламки «Шахеда» впали на багатоквартирний будинок, атаковано об'єкт інфраструктури: відомо про одного загиблого. У Київській області пошкоджено два енергооб'єкти, у тому числі й Київська гідроелектростанція. На Дніпропетровщині через російський удар загинув чоловік. Загалом внаслідок атаки загинули семеро людей, з яких двоє померли у лікарні. Також 47 людей постраждали, серед них четверо дітей.

Костянтинівка Донецької області близько полудня знову потрапила під російський обстріл. Попередньо удар припав у район ТЦ «Меркурій», є постраждалі.

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу готелю у Краматорську ввечері 24 серпня збільшилася до восьми людей.

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