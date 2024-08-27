Зеленський прокоментував російський удар по Київській ГЕС

Київська ГЕС постраждала внаслідок атаки РФ. Фото: Укргідроенерго

26 серпня одним з атакованих РФ енергооб'єктів стала Київська гідроелектростанція (ГЕС). Українська влада вирішила не розповідати деталі та рівень пошкоджень греблі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Форуму «Україна 2024. Незалежність.



«В цілому, не дуже люблю енергопіар. Не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав своїми ударами по Україні. Є деталі, які повинні знати весь світ, але те, в якому стані ті чи інші наші споруди, хай це буде в тиші», — заявив президент.



Нагадаємо, російська армія 26 серпня здійснила масовану атаку на Україну, випустивши сотні ракет та ударних дронів-камікадзе. Головною метою атаки стала енергетична інфраструктура.



Крім того, під удар потрапила Київська гідроелектростанція, що у Вишгороді Київської області. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що вранці удар по греблі було обмежено, проте вже після 17:00 проїзд було відновлено.