З окупації повернулося ще 11 дітей: 8 із них — із рідними на Херсонщині

Ще вісьмох українських дітей разом із їхніми сім'ями вдалося вивезти з окупованої території. Про це 27 серпня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Це п'ять хлопчиків та три дівчинки, віком від 6 до 14 років. Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці і приходять до тями від жахів російської окупації», — написав він у Telegram.



Прокудін зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію з Херсонської області вдалося повернути 181 дитину.



Поверненням сімей займалася благодійна організація Save Ukraine. Вона повідомила про повернення 11 дітей.



В організації розповіли, що деякі сім'ї, перебуваючи в окупації, жили з постійним страхом, що дітей можуть забрати та передати до російських установ чи чужих родин.



Одна з дівчаток розповіла, що у школі, де її вчили за російськими стандартами, розколювали, що Україна ніколи не існувала. Їй 13 років. Вона боялася, що її відправлять до інтернату, бо вона не мала російських документів.



В іншої 13-річної дівчинки померла в окупації мама і вона жила з вітчимом, який дотримується проросійських поглядів. Нині вона зі старшою сестрою.



Сім'я, в якій виховуються двоє дітей 7 та 13 років, пережила кілька обшуків. Їй погрожували забрати дітей.