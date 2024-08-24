Головне за день: Армія РФ просувається до Покровська. Клименко знову приїхав на Донбас

Політика



Президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Крім цього, Білий дім ввів санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ОПК.



Суспільство



Колишній міністр доходів та зборів України часів президентства Віктора Януковича Олександр Клименко побував на окупованій Росією частині Донбасу як «інвестор» вугільних підприємств. Напередодні Дня шахтаря він відвідав підконтрольні йому вугільні підприємства у Макіївці та Білоріченському.



У Донецьку вже не залишилося шахт, які видобувають вугілля. З серпня припинило видобуток останнє вугільне підприємство на території міста — Шахта імені Скочинського, яка переведена в режим водовідливу. Вона неодноразово потрапляла під обстріл.



Бойові дії



Російське військове командування не тільки не почало перекидати війська з-під міста Покровськ у Донецькій області після настання ЗСУ на Курську область, а й посилило угруповання в цьому районі. Про це пише британське видання The Economist із посиланням на джерела в українських силах безпеки.



Росіяни вдарили по Кураховому з авіації, двоє людей отримали поранення. Зруйновано спортивний комплекс "Олімпійський", де був розташований 50-метровий відкритий плавальний басейн. Раніше басейн був базою для олімпійської та паралімпійської підготовки. Завдяки місцевій ТЕС, басейн цілий рік підігрівали до 29 градусів. Це дозволяло всім бажаючим плавати в ньому будь-якої пори року.



У селі Богуславка Ізюмського району Харківської області внаслідок авіаудару , завданого ЗС РФ у ніч на п'ятницю, загинули двоє людей, одна жінка постраждала.



Після удару по поромі в порту «Кавказ» тимчасово закрили Керченську переправу, яка поєднує окупований Крим та Краснодарський край. Зазначається, що переправу закрили для усунення наслідків удару по порому в порту.



Українські військові знову атакували нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, яку не можуть загасити вже кілька днів, повідомило видання Baza. За словами джерел, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку. За попередніми даними, внаслідок падіння дрону ніхто не постраждав.



В угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл Горлівки увечері 23 серпня. Є пошкодження будинків у житловому масиві "Будівельник", а також під удар потрапив "об'єкт теплопостачання".



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