«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів

Угруповання «ДНР» заявило про поранення трьох мешканців окупованої території Донецької області. Усі троє — жителі Горлівки.



Стверджується, що у Центрально-Міському районі міста поранення середнього ступеня тяжкості отримали 74-річна жінка, 55-річний чоловік, також постраждала 55-річна жінка.



Пошкоджено сім житлових домобудівель у Петрівському районі Донецька, Микитівському та Центрально-Міському районах Горлівки. Крім того, пошкоджені два легкові автомобілі в Горлівці.



Як повідомлялося, російська армія за 26 серпня обстріляла низку населених пунктів Донецької області.