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«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів

27 серпня 2024, 21:35

«ДНР»: Троє мешканців Горлівки постраждали від обстрілів

Угруповання «ДНР» заявило про поранення трьох мешканців окупованої території Донецької області. Усі троє — жителі Горлівки.

 Стверджується, що у Центрально-Міському районі міста поранення середнього ступеня тяжкості отримали 74-річна жінка, 55-річний чоловік, також постраждала 55-річна жінка.

Пошкоджено сім житлових домобудівель у Петрівському районі Донецька, Микитівському та Центрально-Міському районах Горлівки. Крім того, пошкоджені два легкові автомобілі в Горлівці.

Як повідомлялося, російська армія за 26 серпня обстріляла низку населених пунктів Донецької області.

 

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