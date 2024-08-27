Головне за день: Зеленський розповів про «план перемоги». Окупанти наближаються до Покровська

Політика



Президент України Володимир Зеленський повідомив , що завдяки Курській операції, яка розпочалася на початку серпня і триває зараз, російські окупанти не змогли окупувати території Сумської, Харківської та Чернігівської областей.



Суспільство



Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на Курську АЕС у Росії заявив, що випадки військової активності поблизу станції викликають занепокоєння. Він повідомив, що бачив сліди атак БПЛА, повідомляють російські ЗМІ.



В окупованому Донецьку шукають підрядника, який вкрав гроші, залишивши кілька кварталів без води. Поряд із «адміністрацією» району розрито ґрунт, там мали облаштувати водовід. Проте роботи залишилися невиконаними.



У Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області почнуть діяти нові правила комендантської години з 27 серпня. Змінили комендантську годину й у прифронтовому Покровську. Обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.



Фігуранта справи про вбивство Рассела Бентлі відпустили з-під арешту. За інформацією WarGonzo, військового відпустили під поруку. Загалом у справі про вбивство американського «військора» чотири фігуранти. У червні родички двох із них записали відеозвернення до Путіна. Вони поскаржилися на упередженість слідства.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російські війська окупували селище Птиче Донецької області. Також загарбники просунулися у місті Новогродівка та його околицях, селищі Північне, селах Карлівка, Мемрик, Червоний Яр та Михайлівка на Донеччині.



Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади у своєму неофіційному телеграм-каналі повідомили , що росармія захопила Новогродівку.



Росія не знімає війська з Покровського напряму через Курську операцію, а навпаки зосереджує там свої зусилля. Відомо, що близько 30 тисяч солдатів ВРРФ перекинуто на Курщину. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Станом на 27 серпня ЗСУ взяли під контроль 1294 квадратні кілометри території та 100 населених пунктів у Курській області.



У ніч проти 27 серпня російські війська атакували Україну за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе, всього — 91 засіб повітряного нападу. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 60 БПЛА. Загинули четверо людей, 16 отримали поранення.



Внаслідок удару по готелі у Кривому Розі троє людей загинули , безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці атаки.



Росіяни обстріляли Марганець із РСЗВ «Град», загинув 65-річний чоловік, зруйновано гараж. У Слов'янську під час обстрілу пошкоджено АЗС, три легкові автомобілі та будівлю готелю.



Угруповання «ДНР» заявило про поранення трьох мешканців окупованої території Донецької області. Усі троє – жителі Горлівки.



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