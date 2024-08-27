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З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі

27 серпня 2024, 10:58

З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі

Рассел Бентлі. Фото: соцмережі Рассел Бентлі. Фото: соцмережі

Фігуранта справи про вбивство Рассела Бентлі відпустили з-під арешту. Про це вдова американського «військора» Людмила Бентлі розповіла проекту WarGonzo, пише телеграм-канал ASTRA.

За словами Людмили, з-під арешту звільнили фігуранта справи, обвинуваченого в приховуванні особливо тяжкого злочину.

«Він нібито особисто не застосовував насильство безпосередньо до Рассела, але наступного дня він зробив все, щоб від Рассела якнайменше залишилося», — говорить на відео WarGonzo Людмила Бентлі.

На основі слів Людмили Бентлі можна припустити, що обвинувачений у приховуванні військовий намагався позбавитися автомобіля Рассела — або його тіла, яке досі не знайшли. За інформацією WarGonzo, військового відпустили під поруку.

Загалом у справі про вбивство американського «військора» чотири фігуранти. У червні родички двох із них записали відеозвернення до Путіна. Вони поскаржилися на упередженість слідства.

Нагадаємо, «Донецький ковбой» Рассел Бентлі на прізвисько «Техас» зник 8 квітня у Донецьку. Його викрали та запитали до смерті військові з 5-ї бригади імені Захарченка. За словами військових цієї бригади та їхніх родичів, командири цього з'єднання влаштували тортури у «концтаборі» на території покинутої Петрівської шахти в Донецьку. Там же катували американця Рассела Бентлі.

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