Рятувальники показали евакуацію з Бахмутського та Краматорського районів

09 вересня 2022, 16:55

Рятувальники показали евакуацію з Бахмутського та Краматорського районів

Донецька область. Фото: ДСНС Донецька область. Фото: ДСНС

Триває евакуація з Донецької області. Минулої доби особовим складом Головного управління ДСНС у Донецькій області з зони активних бойових дій проведено евакуацію 21 особи — з Бахмутського та Краматорського районів. Про це повідомляє відомство.

«Під час евакуації в Покровському районі рятувальники надали допомогу 217 людям, з них 24 дитини та вісім осіб з обмеженими фізичними можливостями. Під час евакуації в Торецьку рятувальники надали допомогу 46 людям, з них троє дітей та троє людей з обмеженими фізичними можливостями», — розповіли рятувальники.

Також повідомляється, що співробітники ДСНС перевезли з пункту збору та реєстрації до місця посадки до евакуаційних поїздів 49 осіб, з них семеро дітей.

«Загалом з 24 лютого із населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління евакуйовано 9883 особи», — зазначили у відомстві.

Також там показали, як відбувається евакуація з Торецька, де продовжуються активні бойові дії. За день виїхали 15 людей.

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