Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів у Донецькій області

10 вересня 2022, 14:36

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів у Донецькій області

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: поліції Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: поліції

Минулої доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Донеччини. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Наголошується, що поліцейські задокументували 11 обстрілів. Росіяни застосували РСЗВ «Град», ракети та артилерію проти цивільних.

Армія Росії вдарила по Бахмуту, Авдіївці, Соледару, Костянтинівці, Північному, Райгородку, Прелесному, Ягідному, Новобахмутівці.

«Пошкоджено дев'ять об'єктів, переважно руйнувань зазнали житлові будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», — зазначили у відомстві.

Також у поліції повідомили, що за їх допомогою евакуйовано ще 548 осіб. Від початку обов'язкової евакуації — 15 507 осіб, серед них 2601 дитина та 698 людей з інвалідністю.

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