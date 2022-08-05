У Мінсоцполітики пояснили, у яких випадках можуть призупинити нарахування пенсії

Пенсійний фонд України зупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Проте пенсіонер згодом зможе одержати свої гроші. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила міністерка соціальної політики Оксани Жолнович.



«Якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми зупиняємо нарахування. Саме зупиняємо, тому що ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж таки презюмуємо, що люди живі», - додала вона.



Також міністерка наголосила, що якщо нарахування пенсії було припинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.



За її словами, на тимчасово окупованих територіях знаходяться близько 3 млн пенсіонерів.



«З 2014 року там було 1 млн 277 тисяч пенсіонерів, з них 1 млн 160 тисяч виїжджали на підконтрольну територію та підтвердили свій статус, а 117 тисяч осіб не зверталися, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 мільойни», - сказала Жолнович.