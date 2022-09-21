«Це не блеф». Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю

21 вересня 2022, 10:15

«Це не блеф». Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю

Президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову погрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

У своєму відеозверненні Путін заявив, що «у своїй агресивній антиросійській політиці Захід перейшов будь-яку межу».

«Деякі безвідповідальні політики на Заході не тільки говорять про плани щодо організації постачання Україні далекобійних наступальних озброєнь, систем, які дозволять завдавати ударів по Криму, іншим регіонам Росії — такі терористичні удари, в тому числі з використанням західної зброї, вже наносяться по прикордонним населеним пунктам у Білгородській, Курській областях», — заявив Путін.

Президент РФ стверджує, що НАТО «в режимі реального часу» веде розвідку на півдні Росії, а «у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі прямо підштовхують Київ до перенесення військових дій на нашу територію» і кажуть, що «Росія має бути всіма засобами розгромлена» на поле бою і позбавлене всякого суверенітету.

«У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочувані Заходом обстріли Запорізької атомної електростанції, що загрожує атомною катастрофою (у свою чергу Україна звинувачує Росію в обстрілі ЗАЕС — Прим. ред.), а й про висловлювання деяких високопосадовців провідних держав НАТО про можливість та допустимість застосування проти Росії зброї масової поразки — ядерної зброї», — розповів Путін.

Він додав: «Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні засоби поразки, а за окремими компонентами — і більш сучасними, ніж у країн НАТО».

Путін підкреслив, що при «загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні». Він додав, що «це не блеф».

Президент РФ запевнив, що «територіальна цілісність, незалежність і свобода» його країни будуть забезпечені «засобами, що є».

«А ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що троянда вітрів може розвернутися і в їхній бік», — попередив він.

Путін додав, що в «історичній традиції» Росії — «зупиняти тих, хто рветься до світового панування», хто загрожує їй «розчленуванням та поневоленням», і він упевнений, що й зараз це РФ зробить.

Перед цим у зверненні Путін оголосив часткову мобілізацію Росії , яка стартує вже 21 вересня. Стверджується, що призову підлягатимуть лише громадяни РФ, що у запасі.

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що закличуть 300 тисяч резервістів .

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