На Донеччині обстріли — від Вугледара до Соледара

На Донеччині цієї ночі російські сили вели обстріли на різних ділянках фронту — від Вугледара до Соледара. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Волноваському напрямку під обстріл потрапив Вугледар, відомо про одного пораненого. Також росіяни стріляли по околицях Павлівки, Водяного та Богоявленки… На Донецькому напрямку постраждали Красногорівка у Мар'їнській громаді, Бердичі в Очеретинській громаді та Авдіївка. У Бердичах є поранений», — розповів Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку обстрілів зазнали Бахмутське та Парасковіївка Соледарської громади та Іванівське Бахмутської громади, де поранено одну людину.



«Також напередодні увечері ворог обстріляв Костянтинівку — зруйновано приватний будинок», — поінформував очільник області.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини внаслідок обстрілів за добу загинуло четверо людей. Ще шістьох було поранено.



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