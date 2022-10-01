На Донеччині обстріли — від Вугледара до Соледара

01 жовтня 2022, 10:45

На Донеччині обстріли — від Вугледара до Соледара

На Донеччині цієї ночі російські сили вели обстріли на різних ділянках фронту — від Вугледара до Соледара. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку під обстріл потрапив Вугледар, відомо про одного пораненого. Також росіяни стріляли по околицях Павлівки, Водяного та Богоявленки… На Донецькому напрямку постраждали Красногорівка у Мар'їнській громаді, Бердичі в Очеретинській громаді та Авдіївка. У Бердичах є поранений», — розповів Кириленко.

За його словами, на Горлівському напрямку обстрілів зазнали Бахмутське та Парасковіївка Соледарської громади та Іванівське Бахмутської громади, де поранено одну людину.

«Також напередодні увечері ворог обстріляв Костянтинівку — зруйновано приватний будинок», — поінформував очільник області.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини внаслідок обстрілів за добу загинуло четверо людей. Ще шістьох було поранено.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Донецька область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:41
Жителі Таврійська повідомляють про детонування боєприпасів на складі окупантів
10:03
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули мирні жителі
08:42
«Відвезли із зав'язаними очима»: Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС
23:47
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
18:46
«ЛНР» позбавила свободи члена батальйону «Айдар» на сім років
16:31
«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів
15:42
«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна
12:28
«ДНР» показала перших прибулих мобілізованих росіян
09:59
У Херсоні загинув «перший заступник очільника» окупаційної «адміністрації»
09:31
«ДНР»: Через обстріли Донецька та Горлівки загинули мирні жителі
09:14
У казармі під Новоайдаром загинуло понад 50 окупантів — Гайдай
01:01
У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►
00:52
«Кримський округ» на чолі з Рогозіним: Чого чекати ►
23:03
«ДНР» «конфіскувала» нерухомість Ахметова та 140 громадян України
20:56
«ЛНР» засудила жителя Білокуракіного до 12 років в'язниці за «держзраду»
Всі новини
12:11
Армія Росії вдарила по 12 населених пунктах Донеччини, є загиблі
11:41
Жителі Таврійська повідомляють про детонування боєприпасів на складі окупантів
11:14
Осінній призов в Україні скасовано, демобілізацію — відстрочено
10:45
На Донеччині обстріли — від Вугледара до Соледара
10:03
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули мирні жителі
09:29
ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години — ISW
09:03
Окупанти вдарили ракетою С-300 по багатоповерхівці в Миколаєві
08:42
«Відвезли із зав'язаними очима»: Окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС
08:22
Російські сили обстрілюють Донецьку область: Є загиблі та поранені
23:47
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
22:55
Білий дім: Зараз не час вступу України до НАТО
22:37
Зеленський заявляє про суттєві успіхи української армії на сході
22:22
Зеленський повідомив, що Україна запровадила санкції проти тисяч суб'єктів РФ
21:17
Україна не включає у списки на обмін полонених, які відмовляються повертатися до Росії
20:46
ЗСУ звільнили селище Дробишеве під Лиманом
Всі новини
ВІДЕО
Російські війська потрапили у «Ліманський котел» — головне за день ►
30 вересня, 23:47
Путін анексував ще частину українських територій
30 вересня, 16:03
У Кремлі готують заключний акорд анексії — головне за день ►
30 вересня, 01:01

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти