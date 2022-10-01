ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години — ISW

Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать чи візьмуть під контроль Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Російські сили продовжували відхід з позицій навколо Лимана 30 вересня, оскільки українські сили продовжували оточувати російські війська в цьому районі», — зазначають аналітики.



Також ISW, з посиланням на представників угрупування «ДНР» та російських військових кореспондентів, повідомляє, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишевому та Ямполі. За даними російських джерел, сили РФ контролюють одну дорогу від Лимана до Торського, а українські сили перекрили дорогу Дробишеве — Торське.



«На кадрах з геолокацією також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських військах, що відходять під Торським. Деякі російські мілблогери стверджували, що українські сили форсували річку Сіверський Донець у Дронівці й тепер діють у лісах на південь від Кремінної. Російські джерела зазначають, що українська артилерія продовжує блокувати єдиний шлях відходу російських сил, що залишився, на дорозі Кремінна — Торське», — йдеться в повідомленні.



Також ISW пише, що, попри заяви про перекидання додаткових резервів у район Лимана, «відхід росіян з Лиману нагадує хаотичний відступ із Балаклії Харківської області поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки».

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