Восьми псевдоправоохоронцям угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили ще вісьмох людей, які зайняли «посади» у незаконних «правоохоронних органах» угруповання «ЛНР». Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.



«За даними слідства, жителі Новопсковської, Милівської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співпрацювати з окупаційною "владою" країни-агресора», — розповіли у пресцентрі.



Там додали, що серед підозрюваних — колишній депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював у системі МВС. Інші — без досвіду роботи у правоохоронних органах.



«Вони присягнули на вірність псевдореспубліці й були прийняті у штат так званого "Новопсковського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР" та "Марківського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР"», — уточнили в Офісі генпрокурора.

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