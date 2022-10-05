Окупанти завдали авіаудару по Часів Яру та обстріляли Бахмут

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі та вранці російські сили вели обстріл на двох напрямках на Донеччині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку під вогнем опинилася Авдіївка та села Очеретинської громади. В Авдіївці були поодинокі "прильоти" до старого міста, а вранці — масований артобстріл центру. Також вночі росіяни обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади», — повідомив Кириленко.



За його словами, на Горлівському напрямку страждають Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади. По Часів Яру завдано авіаудару — пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила.



«Вночі тривали обстріли Бахмута та Івановського — двох людей поранено, два будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ», — повідомив очільник області.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель. Ще шістьох людей поранено. Крім того, у Святогірську під час ексгумації було виявлено тіла чотирьох убитих цивільних.



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