Перевірено 500 осіб: Поліція проводить стабілізаційні заходи під Лиманом

04 жовтня 2022, 20:53

Перевірено 500 осіб: Поліція проводить стабілізаційні заходи під Лиманом

Під Лиманом. Фото: Донецька ОВА Під Лиманом. Фото: Донецька ОВА

Поліція налагоджує роботу в деокупованих селах біля Лимана — це Ярова, Рубці та Коровій Яр. Там проводяться стабілізаційні заходи. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що мешканців забезпечили продуктами та предметами першої необхідності.

Крім того, продовжуються розмінування та контрдиверсійні заходи. Від громадян надходять повідомлення про злочини окупаційних військ: викрадення людей, мародерство, переслідування цивільних за проукраїнську позицію.

«Село Рубці перебувало під окупацією із квітня. Під час захоплення населеного пункту росіяни зруйнували 30% житла, а також усю інфраструктуру, зокрема пожежну станцію, сільськогосподарські підприємства та техніку, значно пошкоджено конеферму. Наразі у селі проживає 320 осіб», — повідомили в ОВА.

Там додали, що аналогічна ситуація в селі Коровий Яр, що пів року перебувало під контролем окупантів, та смт Ярова, яке було окуповано з червня.

«Росіяни ставили "Гради" біля будинків, а, втікаючи, залишили по собі руїни, пограбовані будинки, залишки боєприпасів та мінні пастки. Після звільнення Збройними силами України першими до населених пунктів прибули співробітники поліції з гуманітарним вантажем», — поінформували в обласній військовій адміністрації.

Також наголошується, що поліцейські документують воєнні злочини Росії.

«Перевірено 500 осіб. У перші дні встановлено чотирьох осіб, причетних до колабораційної діяльності. Зокрема, отримано інформацію про секретарку однієї із сільрад, яка передавала представникам окупаційних військ дані мешканців з проукраїнськими поглядами», — розповіли у Донецькій ОВА.

Крім цього, перевіряються повідомлення про можливі викрадення мешканців, встановлюються місця поховання людей.

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