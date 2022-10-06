Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доставлено 12 осіб

Внаслідок нічного обстрілу житлового кварталу Запоріжжя до медустанов було доставлено 12 осіб, 9 з яких госпіталізували, ще 3 відмовилися від госпіталізації. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



За його словами, стан людей задовільний. Один пацієнт перебуває у тяжкому стані. Серед травмованих двоє дітей – хлопчики 4 років.



«За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Ганни Ткаченко, внаслідок трагедії троє загиблих: особу однієї жінки встановлено, особу ще однієї жінки встановлюється. Дані змінюються, фахівці продовжують працювати на місці події», - наголосив глава ОВА.



Сьогодні вранці повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. В обласному управлінні ДСНС повідомили, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих з-під завалів житлового будинку в Запоріжжі, роботи з розбору руйнувань та пошуку постраждалих продовжуються.