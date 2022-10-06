У Кремлі назвали слова Зеленського «закликом до початку світової війни»

06 жовтня 2022, 21:32

У Кремлі назвали слова Зеленського «закликом до початку світової війни»

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що США, Великобританія та країни Євросоюзу мають звернути особливу увагу на слова українського президента, який висловився про перегляд «ядерних» принципів НАТО та міжнародної спільноти. На думку представника Кремля, заява глави Української держави — це «ніщо інше як заклик до початку світової війни».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що НАТО має переглянути порядок реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї та передбачити превентивні удари.

При цьому Пєсков зазначив, що Вашингтон, Лондон де-факто керують діяльністю Києва. У зв'язку з цим вони мають відповідати за заяви Зеленського.

При цьому прес-секретар президента України Сергій Никифоров наголошує, що Україна не закликає до превентивного використання ядерної зброї.

Нагадаємо, 30 вересня у своїй заяві під час підписання документів про анексію чотирьох українських областей російський президент Володимир Путін згадав, що США використали ядерну зброю, а отже, «створили прецедент». Володимир Зеленський заявив, що не вважає це «блефом» і серйозно ставиться до ядерних загроз Кремлю.

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