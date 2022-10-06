В Кремле назвали слова Зеленского «призывом к началу мировой войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны Евросоюза должны обратить особое внимание на слова украинского президента, который высказался о пересмотре «ядерных» принципов НАТО и международного сообщества. По мнению представителя Кремля, заявление главы Украинского государства — это «ничто иное, как призыв к началу мировой войны».



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что НАТО должно пересмотреть порядок реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия и предусмотреть превентивные удары.



При этом Песков указал на то, что Вашингтон, Лондон де-факто руководят деятельностью Киева. В связи с этим они должны нести ответственность за заявления Зеленского.



При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подчеркивает, что Украина не призывает к превентивному использованию ядерного оружия.



Напомним, 30 сентября в своем заявлении во время подписания документов об аннексии четырех украинских областей российский президент Владимир Путин упомянул, что США использовали ядерное оружие, а значит, «создали прецедент». Владимир Зеленский заявил, что не считает это «блефом» и серьезно относится к ядерным угрозам Кремля.