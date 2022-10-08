У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня

В окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Мирний у Кіровському районі.



Повідомляють про влучення в районі молокозаводу.





Також донеччани пишуть, що горить друкарня біля оптових ринків. У місцях «прильотів» у небо здіймаються густі клуби чорного диму.

«Мер» міста Олексій Кулемзін пише про обстріл снарядами калібром 155 мм.



Сепаратистський сайт «ДАН» повідомляє, що у Донецьку горять друкарня та оптовий ринок.



«Друкарня знаходиться в Кіровському районі. Горять лакофарбові вироби та папір. Площа загоряння — близько 3000 квадратних метрів. Залучені додаткові сили. Також горить оптова база у Ленінському районі», — зазначається у повідомленні.

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