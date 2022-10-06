Очільниця Радфеду РФ запропонувала Україні переговори

06 жовтня 2022, 14:53

Очільниця Радфеду РФ запропонувала Україні переговори

Очільниця Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє російський «ТАСС».

«Давайте сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів. Парламент України, парламент України. Спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості», — сказала Матвієнко.

Вона запевняє, що Росія неодноразово пропонувала переговори щодо врегулювання «внутрішньоукраїнської» кризи, і «домовленості було практично досягнуто». Україна тоді, стверджує Матвієнко, відмовилася від цих домовленостей.

«Ми знову кажемо: ми за переговори, ми за діалог, ми за мирне політичне вирішення цієї кризи. Домовляймося і сідаймо за стіл переговорів», — заявила вона.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.

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