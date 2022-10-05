Подоляк: Україна веде переговори щодо продовження «зернового коридору»

Україна веде складні переговори з Туреччиною та ООН про продовження Стамбульських зернових домовленостей щодо відкриття морського «зернового коридору» для експорту української продукції АПК до третіх країн, оскільки дія підписаних у липні угод закінчується у листопаді цього року. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю газеті Bloomberg.



Він не уточнив терміни, коли очікуються дані про успішне продовження «зернової» угоди та назвав переговори складними. Радник наголосив, що Україна не веде прямих переговорів із РФ, а веде діалог у рамках переговорних груп, у яких перебувають Туреччина та ООН.



Подоляк в інтерв'ю також виключив мирні переговори з РФ доти, доки вона не зазнає поразки в Україні.



"Інакше ми отримаємо нескінченну війну, яка продовжить поглинати частини України", - наголосив Подоляк.



У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення 120-денного коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».