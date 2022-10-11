Армія РФ обстріляла Донецьку область: шість загиблих та вісім поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті зафіксовані у Слов'янську, Діброві та Опитному.



Ще 8 людей було поранено.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині в результаті повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 973 мирних жителів. 2376 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.