Мінометний розрахунок КОРД знищив групу окупантів у Торецьку

Момент «прильоту» по окупантах у Торецьку. Фото: кадр із відео

Ворог зазнав значних втрат на Торецькому напрямку завдяки професійним діям мінометного розрахунку зведеного підрозділу КОРД. Відео оприлюднено на сторінці департаменту у Facebook.



На кадрах видно, як група із чотирьох російських загарбників намагалася просунутися у бік позицій Сил оборони України в Торецьку, але була накрита точними мінометними ударами.



У результаті з чотирьох окупантів у живих залишився тільки один поранений російський військовий. Зазначається, що група потрапила під удар на вулиці Дружби.

Місце «прильоту» по загарбниках у Торецьку. Фото: карта wararchive

«Україна вистоїть і звільнить від загарбників нашу землю!», - ідеться в повідомленні до відео.



Крім того, за даними Генштабу, за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, а також у напрямку Диліївки.

Нагадаємо, 21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі в місті Торецьк.