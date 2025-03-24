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Путін не скасовував команди не бити по енергооб'єктах України — Пєсков

24 березня 2025, 12:44

Путін не скасовував команди не бити по енергооб'єктах України — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Спікер Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю ТАСС заявив, що Володимир Путін не скасовував команди, яка забороняє бити по енергетичній інфраструктурі України.

«Володимир Путін не змінював команди не бити по енергоінфраструктурі України, всупереч порушенням з боку ЗСУ», — заявив Пєсков.

Також він підтвердив, що чорноморська ініціатива буде основною темою сьогоднішніх контактів в Ер-Ріяді між делегаціями Росії та США.

Путіну негайно доповідатимуть про підсумки консультацій делегацій РФ та США в Ер-Ріяді, зазначив Пєсков.

Він також наголосив, що США мають можливість відслідковувати ситуацію з порушенням домовленості не завдавати ударів по енергоінфраструктурі та робити висновки.

За заявою спікера Кремля, Володимир Путін проведе міжнародну телефонну розмову сьогодні у другій половині дня.

Раніше повідомлялося, що у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді сьогодні, 24 березня, розпочався новий раунд переговорів між делегаціями РФ та США з приводу припинення вогню в Україні. Як повідомляють російські ЗМІ, сторони обговорюють можливе припинення вогню у Чорному морі. Переговори відбуваються у закритому режимі у готелі The Ritz-Carlton, журналістів туди не допустили.

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