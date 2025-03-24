Путін не скасовував команди не бити по енергооб'єктах України — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю ТАСС заявив, що Володимир Путін не скасовував команди, яка забороняє бити по енергетичній інфраструктурі України.
«Володимир Путін не змінював команди не бити по енергоінфраструктурі України, всупереч порушенням з боку ЗСУ», — заявив Пєсков.
Також він підтвердив, що чорноморська ініціатива буде основною темою сьогоднішніх контактів в Ер-Ріяді між делегаціями Росії та США.
Путіну негайно доповідатимуть про підсумки консультацій делегацій РФ та США в Ер-Ріяді, зазначив Пєсков.
Він також наголосив, що США мають можливість відслідковувати ситуацію з порушенням домовленості не завдавати ударів по енергоінфраструктурі та робити висновки.
За заявою спікера Кремля, Володимир Путін проведе міжнародну телефонну розмову сьогодні у другій половині дня.
Раніше повідомлялося, що у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді сьогодні, 24 березня, розпочався новий раунд переговорів між делегаціями РФ та США з приводу припинення вогню в Україні. Як повідомляють російські ЗМІ, сторони обговорюють можливе припинення вогню у Чорному морі. Переговори відбуваються у закритому режимі у готелі The Ritz-Carlton, журналістів туди не допустили.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях