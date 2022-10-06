Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він включає обмеження цін на нафту

06 жовтня 2022, 12:17

Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він включає обмеження цін на нафту

Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він включає обмеження цін на нафту, повідомляє Єврокомісія.

«Цей пакет, який був тісно узгоджений з нашими міжнародними партнерами, є відповіддю на ескалацію і незаконну війну Росії проти України, що триває, зокрема шляхом незаконної анексії української території на основі фіктивних "референдумів", мобілізації додаткових військ та відкритих ядерних загроз», — йдеться у повідомленні.

До оновлених санкційних списків ЄС потрапили організатори «референдумів» на окупованих територіях, а також високопосадовці, бізнесмени та пропагандисти, «відповідальні за підрив територіальної цілісності України».

Введено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати сектор оборони та безпеки. Це включає заборону на експорт вугілля, включаючи вугілля, що коксується, певні електронні компоненти, що використовуються в російській зброї, технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини. Додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів.

Також було погоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро. Він включає, наприклад, заборону на ввезення в Росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

Восьмий пакет започаткував реалізацію в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається чинною, цінова стеля після її введення дозволить європейським операторам здійснювати і підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за встановлену стелю. «Це допоможе ще більше скоротити доходи Росії, зберігаючи при цьому стабільність світових енергетичних ринків за рахунок продовження постачання. Таким чином, це також допоможе впоратися з інфляцією і зберегти стабільні ціни на енергію в той час, коли високі витрати, особливо підвищені ціни на паливо, викликають серйозне занепокоєння у всіх європейців», — підкреслили в Єврокомісії.

Обмеження набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Європейською Радою.

Восьмий санкційний пакет також забороняє громадянам ЄС обіймати посади у керівних органах деяких російських державних підприємств.

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